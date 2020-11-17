РИАМО - 17 ноя. В Одинцовском округе прошли рейды по соблюдению безопасности на железнодорожных переездах, они входят в число наиболее опасных объектов транспортной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В этом году особый упор делаем именно на вопросах транспортной безопасности», - отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Он добавил, что профилактическая работа ведется, в том числе, на объектах, относящихся к железной дороге.

В начале месяца на переезде в районе станции Перхушково электропоезд столкнулся с грузовым автомобилем «Ивеко». Он выехал на железнодорожные пути прямо перед составом, двигавшимся со скоростью 70 километров в час.

В результате аварии грузовик оказался зажат между первым вагоном поезда и платформой, а электричка частично сошла с рельсов.

После инцидента в Одинцовском округе создали межведомственную группу, в состав которой вошли руководители профильных подразделений администрации муниципалитета, представители территориальных управлений, сотрудники правоохранительных органов и ОАО «РЖД».

Комиссия провела осмотр охраняемых переездов, совместив его с профилактической работой и раздачей участникам дорожного движения информационных материалов по безопасному пересечению железнодорожных путей.