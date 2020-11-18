РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 ноя. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска проверят соблюдение правил перевозки детей автомобилистами в среду, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«Отдел ГИБДД УМВД России по Подольску информирует, что в среду будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло», - говорится в сообщении.

Административный штраф за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.​