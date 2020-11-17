РИАМО - 17 ноя. В столичных магазинах выявили новый вид мошенничества, когда на кассе злоумышленник предлагает заплатить картой за покупки человека, который потом может вернуть ему деньги наличными, сообщает Федеральное агентство новостей.

Обычно мошенники действуют по одной и той же схеме.

«На кассе к покупателю из очереди подходит человек, который предлагает заплатить за покупки картой, а взамен от потенциальной жертвы получить деньги наличными. Часто просьба поступает от молодой девушки или мужчины», - отмечается в сообщении.

Свою просьбу злоумышленники объясняют тем, что якобы они хотели снять деньги в банкомате, но он не работает, а им срочно нужны наличные. Ставка делается на то, что многие покупатели и сами оказывались в такой ситуации.

После согласия покупателя мошенники расплачиваются краденой банковской картой, PIN-кода от которой они не знают. А обманутый человек отдает злоумышленникам наличные.

Таким образом преступник может «обналичить» карту, а обманутый покупатель способствует совершению преступления.​