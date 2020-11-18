РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 ноя. Жители подмосковных Люберец смогут обсудить вопросы развития дорожной инфраструктуры в среду на онлайн-встрече, сообщил исполняющий обязанности замглавы администрации округа Николай Покацкий.

«В среду, 18 ноября, проведу встречу с жителями в режиме онлайн. Обсудим вопросы по развитию дорожной инфраструктуры городского округа Люберцы. Начало встречи в 18:30», - написал Покацкий в своем Instagram-аккаунте.

Свои вопросы можно направить заранее на адрес электронной почты: Npokatsky@lubreg.ru, по телефону: 8(495)559-44-00 или в личных сообщениях в одном из аккаунтов в социальных сетях. Ссылку на Zoom-конференцию можно найти на официальном сайте: www.люберцы.рф, кликнув на тематический баннер.