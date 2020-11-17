РИАМО - 17 ноя. Компания «Туровский тепличный комплекс» в городском округе Серпухов произвела тестовый запуск рассадного отделения, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В новой теплице Серпухова высадили первые семена экологически чистых овощей. Строительство самого тепличного комплекса завершено, объект находится на стадии получения разрешения на ввод в эксплуатацию», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Сейчас запускают первую очередь площадью производства 6 гектаров. Теплицы оснащены капельной системой полива и системой контроля климата. Используются только безопасные методы защиты растений.

Опыление растений осуществляется шмелями, что обеспечивает прирост урожая на 20-50%, а сами плоды имеют лучшие вкусовые характеристики.

«Вторую очередь — 5 гектаров — планируется запустить в первом квартале 2021 года. Объем инвестиций в проект составит порядка 1,7 миллиарда рублей. Мощность проекта — 4 тысячи тонн овощей в год», — отметил Разин.

После завершения строительства теплицы будет создано около 100 рабочих мест.​