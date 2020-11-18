РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 ноя. Сотрудники Главного управления социальных коммуникаций (ГУСК) Московской области проведут прием граждан в Балашихе по видеоконференцсвязи в среду, сообщается на сайте администрации округа.

«В среду в городском округе Балашиха будет проводиться прием граждан в режиме видеосвязи посредством системы ВКС. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники Главного управления социальных коммуникаций Московской области», - говорится в сообщении.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: Балашиха, проспект Ленина, дом 7/1 (управление делами).