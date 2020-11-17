РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 ноя. За минувшие сутки в Люберцах выявили 31 новый случай коронавирусной инфекции, за весь период пандемии число инфицированных в округе составило 2 852 человека, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.
839 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.
«В Люберцах выявили за сутки 31 новый случай коронавируса. Всего в округе насчитывается 2 852 заболевших», - говорится в сообщении.
В Котельниках выявили три новых случая инфицирования коронавирусом за сутки, всего в округе зарегистрировали 549 пациентов с Covid-19. В Дзержинском выявили 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки, количество заболевших с начала пандемии составило 933 человека.
Всего на данный момент в Московской области выявлено 98 306 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 826 человек. Выздоровели и выписались 72 319 человек.
В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт: covid.mz.mosreg.ru.
Текстовая трансляция
17 НОЯБРЯ
- Посетителям открытых катков в Москве не нужно будет носить маски и перчатки. Средства индивидуальной защиты необходимо будет носить в раздевалках.
- В Подмосковье заработала горячая линия по обеспечению лекарством коронавирусных больных. Звонки принимаются по телефону 8-495-748-48-80. Звонить можно круглосуточно.
- Самое важное о коронавирусе за день в карточках
- В Кремле не рассматривают новых мер поддержки артистов. По словам Пескова, съемки не ограничены, а телевидение работает в полном объеме.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Самый большой в Подмосковье госпиталь для Covid‑пациентов открылся в Раменском округе. В госпитале работают порядка 550 медицинских специалистов.
- Москва дополнительно выделит почти 1 млрд руб на борьбу с коронавирусом. Средства направят на финансирование оказания помощи в резервных госпиталях и обсерваторах.
- Московским школьникам продлили дистанционное обучение до 6 декабря. Это связано с распространением коронавируса.
- За сутки в России зарегистрировали 22 410 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 839 больных. В Москве - 6 882.
- За два дня до наступления симптомов коронавируса риск заражения наиболее высок, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.
- Еще 5274 человека вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице после Covid-19 выздоровел 377 131 человек.
- Чтобы противостоять коронавирусу, россиянам следует одеваться по сезону, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он уточнил, что введение глобальных ограничительных мер по недопущению коронавируса не дает положительный эффект.
- За последние сутки в Москве скончались 74 пациента с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 7933 человека.
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