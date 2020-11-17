РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 ноя. За минувшие сутки в Люберцах выявили 31 новый случай коронавирусной инфекции, за весь период пандемии число инфицированных в округе составило 2 852 человека, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

839 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

«В Люберцах выявили за сутки 31 новый случай коронавируса. Всего в округе насчитывается 2 852 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках выявили три новых случая инфицирования коронавирусом за сутки, всего в округе зарегистрировали 549 пациентов с Covid-19. В Дзержинском выявили 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией за сутки, количество заболевших с начала пандемии составило 933 человека.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 98 306 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 826 человек. Выздоровели и выписались 72 319 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт: covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

17 НОЯБРЯ

- Посетителям открытых катков в Москве не нужно будет носить маски и перчатки. Средства индивидуальной защиты необходимо будет носить в раздевалках.

- В Подмосковье заработала горячая линия по обеспечению лекарством коронавирусных больных. Звонки принимаются по телефону 8-495-748-48-80. Звонить можно круглосуточно.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- В Кремле не рассматривают новых мер поддержки артистов. По словам Пескова, съемки не ограничены, а телевидение работает в полном объеме.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый большой в Подмосковье госпиталь для Covid‑пациентов открылся в Раменском округе. В госпитале работают порядка 550 медицинских специалистов.

- Москва дополнительно выделит почти 1 млрд руб на борьбу с коронавирусом. Средства направят на финансирование оказания помощи в резервных госпиталях и обсерваторах.

- Московским школьникам продлили дистанционное обучение до 6 декабря. Это связано с распространением коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 22 410 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 839 больных. В Москве - 6 882.

- За два дня до наступления симптомов коронавируса риск заражения наиболее высок, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Согласно исследованиям, наиболее высокий риск заражения ковидом происходит за два дня до наступления симптомов с максимумом риска в первые сутки их появления. То есть это как раз сроки максимально быстрого размножения вируса в носоглотке больного

- Еще 5274 человека вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице после Covid-19 выздоровел 377 131 человек.

- Чтобы противостоять коронавирусу, россиянам следует одеваться по сезону, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он уточнил, что введение глобальных ограничительных мер по недопущению коронавируса не дает положительный эффект.

Идет период похолодания, и люди должны внимательнее относиться к своему здоровью. Одеваться по сезону. Любое ослабление, любая простуда – выскочил, охладился, подпростыл – будет работать на мельницу этой инфекции

- За последние сутки в Москве скончались 74 пациента с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 7933 человека.