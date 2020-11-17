РИАМО - 17 ноя. Объявлены конкурсы на поставку продуктов для организации гарантированного питания в образовательных учреждениях Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политики Московской области.

«Опубликовано восемь закупок на поставку продуктов для образовательных учреждений Одинцовского городского округа», — сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликованы извещения о проведении конкурсов с ограниченным участием в электронной форме на закупку в 2021 году продуктов для организации гарантированного питания в образовательных учреждениях Одинцовского городского округа.

Поставка продуктов осуществляется в рамках муниципальной программы «Образование» и финансируется за счет средств бюджета Одинцовского округа. Поставка продуктов будет осуществляться до конца 2021 года.​