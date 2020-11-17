РИАМО - 17 ноя. Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что у него есть ключ к успеху на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает Газета.ru.

В первом матче группового этапа турнира россиянин одолел спортсмена из Германии Александра Зверева. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4.

«Конечно, уверенность — это ключ к успеху, а победа на «Мастерсе» всегда помогает ее закрепить. Я знал, что сегодня могу продемонстрировать хорошую игру», — сказал Медведев.

Он уточнил, что в начале матча и он, и соперник действовали немного неуверенно, но во время встречи было несколько невероятных моментов.​

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