РИАМО - 17 ноя. Строительство многоэтажного жилого дома в рамках программы реновации завершится в следующем году в столичном районе Люблино, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Здание расположено на Ставропольской улице, владение 23/1. В доме будут располагаться 324 квартиры.

«В настоящее время завершен монтаж монолитных конструкций. Ведутся работы по черновой отделке и устройству внутренних инженерных сетей. Ввод в эксплуатацию планируется в 2021 году», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Цоколь и первый этаж здания облицуют клинкерной плиткой, а фасады, начиная со второго этажа — трехслойными железобетонными навесными панелями с отделкой из пиленого кирпича. Для придания дому единого стиля на фасадах установят короба для кондиционеров, лоджии остеклят.

На первом этаже разместятся коммерческие учреждения – магазины, салоны красоты, кафе, детские кружки. Новостройку оборудуют системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Придомовую территорию благоустроят. Во дворе оборудуют детскую и спортивную площадки, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.