Во вторник ушел из жизни театральный режиссер, народный артист РФ Роман Виктюк – он скончался в московской больнице имени Бахрушиных на Стромынке, недалеко от своего родного театра. 28 октября Виктюк отметил 84-летие, находясь в больнице, куда он попал с коронавирусом. Виктюк – режиссер-легенда и человек-скандал, буквально взорвавший своими смелыми постановками не только театральную Москву, но и весь мир театра. Самые яркие факты из жизни и творчества Романа Виктюка – в подборке РИАМО.

С первого раза в ГИТИС

Роман Виктюк родился во Львове и с юности увлекался театром, ставил спектакли вместе с одноклассниками. Неудивительно, что будущий худрук собственного театра с первого раза поступил в ГИТИС на актерский факультет, став учеником легендарного Анатолия Эфроса.

После окончания учебы в 1956 году Виктюк занялся театральной режиссурой, которая стала делом всей его жизни. В творческой копилке Виктюка более 200 постановок в различных театрах по всему миру – от России до США, от Греции до Израиля.

Сначала Виктюк работал в театрах родного Львова, а также Киева и Вильнюса. В начале 1970-х он был уже ведущим режиссером в Русском драмтеатре в Литве.

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Похвала от Марчелло Мастроянни

Известен и факт о том, как Виктюка похвалил Марчелло Мастроянни. Еще раньше, в 1969 году звезда итальянского кино, приехавший в Россию на Московский кинофестиваль, оценил талант молодого Виктюка, посмотрев его «Коварство и любовь» по Шиллеру в Калининском (ныне Тверском) драматическом театре. По легенде, в финале спектакля впечатленный Мастроянни закричал на итальянском «Geniо!» («Гений!»), а Виктюк, решив, что его называют Женей, скромно отвечал: «Я Роман».

Запрещенный спектакль

В Москве о Виктюке услышали в 1975 году, когда он начал делать постановки в столичных театрах имени Моссовета и МХАТе. А в 1978 году его спектакль «Уроки музыки» по Людмиле Петрушевской в Студенческом театре МГУ вызвал ажиотаж. Зрители выстраивались в очереди за билетами, и в итоге спектакль запретили за дерзость и идеологическую опасность.

«Служанки» – эффект разорвавшейся бомбы

Но самой громкой и известной постановкой Романа Виктюка, безусловно, стали «Служанки» Жана Жене, впервые представленные в театре «Сатирикон» в 1988 году. Режиссер убедил сделать этот спектакль тогда еще молодого, только недавно принявшего руководство театром Константина Райкина, который сыграл в спектакле. Премьера стала настоящим прорывом и примером новой театральности. Зрителей впечатлил и шокировал не столько сюжет о двух сестрах-служанках, задумавших отравить свою хозяйку, сколько экстравагантные костюмы, эротика, страсть и ирония постановки Виктюка, а еще то, что все роли в ней играли мужчины.

«Это было невероятно смелое предложение Романа Григорьевича. Он принес пьесу, он ее нам прочел, никто из нас, четырех будущих участников, сперва ее не понял. Но он стал говорить, и так увлекательно, что спектакль нам стал как-то видеться, и я, новоиспеченный тогда худрук, решился на эту постановку», – вспоминал Райкин, слова которого приводит mos.ru.

Хотя сегодня «Служанки» уже не выглядят так шокирующе, как в конце 80-х, смотреть их по-прежнему интересно.

В 1988 году Роман Виктюк поставил еще один громкий спектакль «Федра» на сцене Театра на Таганке с легендарной актрисой Аллой Демидовой и Дмитрием Певцовым.

Следующим скандальным шедевром от Виктюка стал спектакль «Наш Декамерон XXI» (1989) по пьесе Эдварда Радзинского с Татьяной Догилевой в главной роли. В нулевых режиссер обновил постановку, как и другие свои самые скандальные и популярные спектакли.

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Авторский театр

В 1991 году у Романа Виктюка появился собственный театр, который сначала был антрепризным, то есть не имел своей сцены. Тогда же вышла очередная яркая премьера – «М. Баттерфляй» с Сергеем Маковецким.

Театр Романа Виктюка в Сокольниках – такой же необычный и эпатажный, каким был его худрук. Это конструктивистское здание в форме шестеренки 1929 года постройки на улице Стромынке Виктюк получил в 1991 году. Хотя здание было в удручающем состоянии и требовало реставрации, здесь режиссер вместе со своими актерами создал 18 спектаклей, которые игрались на многих сценах мира.

В 2016 году необычный театр наконец-то открылся после нескольких лет реставрации. Зрительный зал превратился в подобие античного амфитеатра, в нем более 500 мест.

Актеры – и есть дети

По имеющейся открытой информации, Роман Виктюк, как истинный гений, никогда не был женат, у него не было детей. В интервью режиссер признавался, что был влюблен в Людмилу Гурченко, а ученики-актеры называют его папой.

Материал подготовлен на основе информации из открытых источников.