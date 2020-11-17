РИАМО - 17 ноя. Сотрудники Росгвардии и полиции пресекли драку с участием нескольких человек во дворе жилого дома в столице, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Москве.

Инцидент произошел на Новочеркасском бульваре.

«Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны получили информацию, что во дворе одного из ближайших домов на детской площадке происходит драка с участием нескольких человек», — говорится в сообщении.

При виде прибывших правоохранителей участники драки скрылись в одном из подъездов, однако были задержаны росгвардейцами и полицейскими.

При задержании нарушители оказали активное сопротивление. Для дальнейшего разбирательства их передали в территориальный отдел полиции.