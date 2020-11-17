РИАМО - 17 ноя. С начала года в Подмосковье выявили 448 объектов самовольного строительства, чаще всего инспекторами Главгосстройнадзора фиксировались малоэтажные нежилые здания, предназначенные для торговли, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Наибольшее количество самовольных построек выявили в Чехове – 49, Ленинском городском округе – 29, Мытищах – 25 и Подольске – 24. Во время проверок инспекторам удалось выявить незаконно построенный крытый теннисный корт, бани, цеха по производству мебели, автомойки, ледовые дворцы и другие объекты.

«Главная задача Главгосстройнадзора в работе с самостроями – помочь застройщикам, которые хотят вести свою деятельность законно, привести в соответствие объект и все обязательные документы. Нам важно, чтобы в регионе появлялись новые рабочие места, шли налоговые отчисления в бюджет. Мы готовы оказывать всю необходимую юридическую помощь собственникам и планируем продолжить работу в этом направлении», – сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

В обнаружении самовольных построек принимали участие и жители Подмосковья, которые выявили 120 объектов самовольного строительства. Обращение граждан принимали через портал «Добродел», после чего инспекторы оперативно выезжали на место с целью проверить информацию.

При подтверждении самовольности возведения объекта, в администрацию муниципального образования направлялось уведомление о выявлении постройки для принятия дальнейшего решения.

С начала текущего года в регионе привели в соответствие 184 объекта, 24 постройки было снесено.