РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 ноя. Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, терапевты и узкопрофильные специалисты поликлиники №6 Балашихи продолжают оказывать плановую помощь пациентам, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Поликлиника №6 находится в микрорайоне Южный. К ней прикреплено 39 тысяч человек.

«Поликлиника №6 обслуживает взрослое население. Здесь ведут прием участковые врачи терапевты и узкопрофильные специалисты, которые оказывают диагностические, консультативные и лечебные мероприятия. Поступает большое количество пациентов и вызовов врачей на дом», - сказала исполняющая обязанности заведующего медучреждением Елена Зацепина.

Она добавила, что все выполняется своевременно, чтобы никто не остался без помощи. Плановый прием осуществляется с 8:00 до 20:00. Проводится вакцинация от основных инфекционных заболеваний. Работает дневной стационар. С 8:00 до 23:00 медики оказывают помощь пациентам на дому.

По словам заведующего терапевтическим отделением №2 поликлиники №6 Татьяны Селищевой, несмотря на увеличившееся количество обращений и вызовов, они стараются поддерживать пациентов.

«Они понимают сложную ситуацию и благодарны. В коллективе всегда взаимопомощь», - подчеркнула Селищева.

По ее словам, заболевшим с повышенной температурой не рекомендуется записываться на прием в поликлинику, а лучше вызвать врача на дом.

Ряд медицинских подразделений городского округа был временно перепрофилирован для лечения больных с Covid-19.