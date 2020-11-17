РИАМО - 17 ноя. Подмосковные врачи за прошедшие сутки вылечили 497 пациентов с коронавирусом, за все время пандемии в регионе выздоровели 72 319 человек, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.
За минувшие сутки в Подмосковье выявили 839 новых случаев коронавируса. За все время пандемии в регионе зафиксировали 98 306 случаев заражения. Скончались за сутки 15 человек, всего умерли 1826 пациентов.
В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30 и тематический сайт: covid.mz.mosreg.ru.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал компании отказаться от проведения новогодних корпоративов из-за ситуации с коронавирусом.
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Текстовая трансляция
17 НОЯБРЯ
- Посетителям открытых катков в Москве не нужно будет носить маски и перчатки. Средства индивидуальной защиты необходимо будет носить в раздевалках.
- В Подмосковье заработала горячая линия по обеспечению лекарством коронавирусных больных. Звонки принимаются по телефону 8-495-748-48-80. Звонить можно круглосуточно.
- Самое важное о коронавирусе за день в карточках
- В Кремле не рассматривают новых мер поддержки артистов. По словам Пескова, съемки не ограничены, а телевидение работает в полном объеме.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Самый большой в Подмосковье госпиталь для Covid‑пациентов открылся в Раменском округе. В госпитале работают порядка 550 медицинских специалистов.
- Москва дополнительно выделит почти 1 млрд руб на борьбу с коронавирусом. Средства направят на финансирование оказания помощи в резервных госпиталях и обсерваторах.
- Московским школьникам продлили дистанционное обучение до 6 декабря. Это связано с распространением коронавируса.
- За сутки в России зарегистрировали 22 410 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 839 больных. В Москве - 6 882.
- За два дня до наступления симптомов коронавируса риск заражения наиболее высок, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.
- Еще 5274 человека вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице после Covid-19 выздоровел 377 131 человек.
- Чтобы противостоять коронавирусу, россиянам следует одеваться по сезону, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он уточнил, что введение глобальных ограничительных мер по недопущению коронавируса не дает положительный эффект.
- За последние сутки в Москве скончались 74 пациента с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 7933 человека.
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