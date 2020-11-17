РИАМО - 17 ноя. Заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров считает, что самое главное в дистанционном обучении школьников – это психологический настрой, сообщает Nation News.

Дистанционное обучение для учеников средней и старшей школы в Москве продлили до 6 декабря из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«Мы должны смириться, что режим дистанционного обучения превратился во что-то типичное только в связи с экстремальной ситуацией, и как только появится возможность, мы вернемся в школу», — отметил Снегуров.

Он уточнил, что такую установку следует передать и школьникам. Она позволит мобилизовать все силы ребят и настроить их на эффективную работу дома.