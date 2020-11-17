РИАМО - 17 ноя. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 839 новых случаев коронавируса, за все время пандемии в регионе зафиксировали 98 306 случаев заражения, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Также за сутки выздоровели 497 человек, всего вылечено 72 319 пациентов. Умерли за сутки 15 человек, общее число летальных случаев в регионе достигло 1826.

В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией жителям с хроническими заболеваниями и людям старше 65 лет нужно соблюдать домашний режим.

При появлении любых симптомов ОРВИ жителям Подмосковья необходимо вызывать врача на дом.

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Текстовая трансляция

17 НОЯБРЯ

- Посетителям открытых катков в Москве не нужно будет носить маски и перчатки. Средства индивидуальной защиты необходимо будет носить в раздевалках.

- В Подмосковье заработала горячая линия по обеспечению лекарством коронавирусных больных. Звонки принимаются по телефону 8-495-748-48-80. Звонить можно круглосуточно.

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- В Кремле не рассматривают новых мер поддержки артистов. По словам Пескова, съемки не ограничены, а телевидение работает в полном объеме.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самый большой в Подмосковье госпиталь для Covid‑пациентов открылся в Раменском округе. В госпитале работают порядка 550 медицинских специалистов.

- Москва дополнительно выделит почти 1 млрд руб на борьбу с коронавирусом. Средства направят на финансирование оказания помощи в резервных госпиталях и обсерваторах.

- Московским школьникам продлили дистанционное обучение до 6 декабря. Это связано с распространением коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 22 410 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 839 больных. В Москве - 6 882.

- За два дня до наступления симптомов коронавируса риск заражения наиболее высок, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Согласно исследованиям, наиболее высокий риск заражения ковидом происходит за два дня до наступления симптомов с максимумом риска в первые сутки их появления. То есть это как раз сроки максимально быстрого размножения вируса в носоглотке больного

- Еще 5274 человека вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице после Covid-19 выздоровел 377 131 человек.

- Чтобы противостоять коронавирусу, россиянам следует одеваться по сезону, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он уточнил, что введение глобальных ограничительных мер по недопущению коронавируса не дает положительный эффект.

Идет период похолодания, и люди должны внимательнее относиться к своему здоровью. Одеваться по сезону. Любое ослабление, любая простуда – выскочил, охладился, подпростыл – будет работать на мельницу этой инфекции

- За последние сутки в Москве скончались 74 пациента с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 7933 человека.