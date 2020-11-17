РИАМО - 17 ноя. В Москве могут увековечить память режиссера, народного артиста РФ Романа Виктюка, сообщил РИАМО во вторник председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Это один из ярчайших представителей советской и российской режиссуры. Он создал свой театр, свою труппу, своего зрителя, его знают и любят в том числе и за рубежом. Я уверен, что театр наверняка обратится с просьбой увековечить его память, по крайней мере, повесить памятную доску на доме, в котором он жил. Я в этом нисколько не сомневаюсь, поэтому я убежден, что если в Московскую городскую думу поступит такое предложение, то дума, конечно, поддержит», - сказал Герасимов.

Роман Виктюк скончался во вторник на 85-м году жизни. В конце октября стало известно, что Виктюк попал в больницу с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Прощание с Виктюком пройдет в Москве, похороны состоятся во Львове.

Виктюк поставил порядка 250 спектаклей в России и за границей. Среди самых известных его работ — «Служанки» и «М. Баттерфляй».