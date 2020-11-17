РИАМО - 17 ноя. Главный врач ГКБ имени В. П. Демихова Сергей Переходов поддержал решение Валерия Меладзе спеть для врачей и пациентов в «красной» зоне столичного коронавирусного госпиталя.
Ранее певец и продюсер Валерий Меладзе высказал желание выступить с концертами в «красных» зонах больниц, где лечат пациентов с коронавирусом.
«Когда к нам поступило предложение от Валерия Меладзе посетить наш инфекционный центр (к ГКБ имени Демихова относится Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское» - ред.), мы ни секунды не сомневались. Для пациентов и врачей этот визит – это дополнительный стимул, яркое событие. Уверен, что теперь те, с кем встретился Валерий, пойдут быстрее на поправку после пережитых позитивных эмоций», - сказал Переходов.
Он добавил, что личный опыт позволит артисту честно рассказать поклонникам о том, что происходит в «красной» зоне инфекционной клиники в период пандемии коронавируса.
Переходов также высказал надежду, что поступок Меладзе станет примером для других артистов.
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Текстовая трансляция
17 НОЯБРЯ
- Посетителям открытых катков в Москве не нужно будет носить маски и перчатки. Средства индивидуальной защиты необходимо будет носить в раздевалках.
- В Подмосковье заработала горячая линия по обеспечению лекарством коронавирусных больных. Звонки принимаются по телефону 8-495-748-48-80. Звонить можно круглосуточно.
- Самое важное о коронавирусе за день в карточках
- В Кремле не рассматривают новых мер поддержки артистов. По словам Пескова, съемки не ограничены, а телевидение работает в полном объеме.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Самый большой в Подмосковье госпиталь для Covid‑пациентов открылся в Раменском округе. В госпитале работают порядка 550 медицинских специалистов.
- Москва дополнительно выделит почти 1 млрд руб на борьбу с коронавирусом. Средства направят на финансирование оказания помощи в резервных госпиталях и обсерваторах.
- Московским школьникам продлили дистанционное обучение до 6 декабря. Это связано с распространением коронавируса.
- За сутки в России зарегистрировали 22 410 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 839 больных. В Москве - 6 882.
- За два дня до наступления симптомов коронавируса риск заражения наиболее высок, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.
- Еще 5274 человека вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице после Covid-19 выздоровел 377 131 человек.
- Чтобы противостоять коронавирусу, россиянам следует одеваться по сезону, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он уточнил, что введение глобальных ограничительных мер по недопущению коронавируса не дает положительный эффект.
- За последние сутки в Москве скончались 74 пациента с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 7933 человека.
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