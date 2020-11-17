РИАМО - 17 ноя. Мособлсуд приговорил к 14 годам строгого режима Абдулазиза Абдулазизова за убийство следователя Евгении Шишкиной в городском округе Красногорск, сообщается на официальном сайте СК РФ.

По данным следствия, заказчиком убийства следователя Евгении Шишкиной является Ярослав Сумбаев. Мотивом преступления была месть в связи с расследованием ею уголовного дела об организации преступного сообщества, занимавшегося мошенничествами с использованием современных компьютерных технологий, по которому в отношении Сумбаева вынесли постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

«Для сбора информации о Евгении Шишкиной Сумбаев привлек Ивана Кочеткова, который также разработал план путей отхода исполнителя убийства из поселка. В сентябре 2018 года Сумбаев, представляясь Мигелем Моралисом в одном из мессенджеров, привлек для совершения убийства несовершеннолетнего, а тот в свою очередь своего знакомого – Абдулазиза Абдулазизова», - говорится в сообщении.

Убийство произошло 10 октября 2018 года в поселке Архангельское. Подсудимый дважды выстретил в Шишкину из самодельного огнестрельного оружия, в результате она скончалась.

Ярослав Сумбаев был задержан на территории Грузии по уголовному делу, находившемуся в производстве следственного подразделения органов внутренних дел. В соответствии с действующим законодательством, СК России направил в Генеральную прокуратуру РФ необходимые документы для получения согласия Грузии на привлечение его к уголовной ответственности по уголовному делу об убийстве Евгении Шишкиной.

Иван Кочетков задержан в Грузии. В настоящее время идет процедура его экстрадиции. Также рассматривается дело в отношении соучастника, который на момент совершения преступления являлся несовершеннолетним.