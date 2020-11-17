РИАМО - 17 ноя. Требований о ношении масок и перчаток посетителями на открытых катках в Москве в настоящий момент нет, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Ранее СМИ сообщили о том, что на московских катках нужно будет находиться строго в маске и перчатках.
«Управление Роспотребнадзора по Москве предписаний с требованием ношения масок и перчаток при катании на коньках на открытых ледовых площадках не выдавало», — говорится в сообщении.
При этом персонал и посетители катков должны носить маски и перчатки в помещениях раздевалок, проката коньков, касс и холлов.
В ведомстве напомнили, что в соответствии с указами мэра Москвы, ношение средств защиты на открытом воздухе вне общественных помещений не предусмотрено.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
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17 НОЯБРЯ
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