РИАМО - 17 ноя. Требований о ношении масок и перчаток посетителями на открытых катках в Москве в настоящий момент нет, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Ранее СМИ сообщили о том, что на московских катках нужно будет находиться строго в маске и перчатках.

«Управление Роспотребнадзора по Москве предписаний с требованием ношения масок и перчаток при катании на коньках на открытых ледовых площадках не выдавало», — говорится в сообщении.

При этом персонал и посетители катков должны носить маски и перчатки в помещениях раздевалок, проката коньков, касс и холлов.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с указами мэра Москвы, ношение средств защиты на открытом воздухе вне общественных помещений не предусмотрено.

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Текстовая трансляция

17 НОЯБРЯ

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