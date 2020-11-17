РИАМО - 17 ноя. В столице с мест дорожных аварий эвакуаторы «Администратора московского парковочного пространства» переместили свыше 1,4 тысячи грузовых и легковых машин с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Всего с начала года все виды эвакуаторов «Московского паркинга» помогли переместить 331 грузовой и 1082 легковых автомобиля, которые не смогли уехать с места ДТП самостоятельно», - говорится в сообщении.

Чаще всего помощь эвакуаторов АМПП требовалась на следующих трассах города: МКАД, Варшавское шоссе, Волгоградский проспект, Калужское шоссе, Каширское шоссе, Киевское шоссе, Кутузовский проспект, Ленинградский проспект.

Сообщить о припаркованном на тротуаре, переходе, остановке или вторым рядом транспорте можно по телефону полиции. Если же автомобиль припаркован в зоне действия знака «Остановка запрещена», то горожане могут обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.