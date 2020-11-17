РИАМО - 17 ноя. В Московской области начала работу горячая линия по обеспечению бесплатными лекарствами коронавирусных больных, которые лечатся дома, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.
Звонки принимаются по телефону 8-495-748-48-80. Звонить можно круглосуточно.
«Мы запустили горячую линию для тех пациентов, кто проходит амбулаторное лечение от коронавируса. На нее может обратиться каждый пациент в Московской области, проходящий лечение от Covid-19 на дому, если медицинский работник не выдал ему лекарственные препараты согласно выбранной тактике лечения», - рассказала директор ГБУ МО «Мособлмедсервис» Ирина Полетыкина.
С 8:00 до 18:30 звонки принимают операторы. В остальное время сообщение можно оставить на автоответчик. В рабочее время операторы свяжутся с заявителем для отработки запроса.
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Текстовая трансляция
17 НОЯБРЯ
- Самое важное о коронавирусе за день в карточках
- В Кремле не рассматривают новых мер поддержки артистов. По словам Пескова, съемки не ограничены, а телевидение работает в полном объеме.
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- Москва дополнительно выделит почти 1 млрд руб на борьбу с коронавирусом. Средства направят на финансирование оказания помощи в резервных госпиталях и обсерваторах.
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- За два дня до наступления симптомов коронавируса риск заражения наиболее высок, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.
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- Чтобы противостоять коронавирусу, россиянам следует одеваться по сезону, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он уточнил, что введение глобальных ограничительных мер по недопущению коронавируса не дает положительный эффект.
- За последние сутки в Москве скончались 74 пациента с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 7933 человека.
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