РИАМО - 17 ноя. Семь семей, проживающих в аварийном жилье в подмосковном городском округе Коломна, получили ключи от новых квартир в микрорайоне Подлипки-город, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Расселение аварийных домов проводится в соответствии с президентским нацпроектом. По указанию губернатора Подмосковья Андрея Воробьева новое жилье обеспечивается необходимой инфраструктурой, прилегающая территория благоустраивается.

«Сегодня семь коломенских семей получили ключи от новых квартир в рамках президентской программы по расселению аварийного жилья, в которой участвует Московская область. До конца года еще более 400 человек переедут из старых пятиэтажек в современные дома, построенные в комфортном и уютном микрорайоне. Новые квартиры соответствуют современным стандартам и имеют все удобства для проживания», - сказал глава округа Денис Лебедев.

По его словам, по поручению Воробьева все этапы строительства нового жилья находятся под контролем. Квартиры отремонтированы и оснащены сантехникой.

Новый микрорайон построен в концепции «город в городе». Жителям доступны спортивные и детские площадки, места для отдыха. На территории есть круглосуточная охрана и видеонаблюдение.

Одним из новоселов стала Эльвира Янина, которая прожила 56 лет в квартире на улице Ленина.

«Это сказка! Даже не ожидали, что в новой квартире будет такой качественный ремонт: и санузел готовый, и двери, и кухня отделана. А посмотрите, как красиво вокруг: молодые деревья посажены, газоны, детские площадки. В будущем нам обещают поликлинику рядом, магазины и детский сад. Очень мне все здесь нравится», - сказала Янина.

В текущем году в Подмосковье планируют переселить из аварийного жилья более 2,8 тысячи человек. В настоящее время выдано уже 772 ключа.