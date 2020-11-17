РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. В Подольске начали набор слушателей в Школу футбольного арбитра Федерации футбола Московской области (ФФМО), первое занятие состоится 25 ноября, сообщается в группе «Футбол в Подольске» в соцсети «ВКонтакте».

«Федерация футбола Московской области начинает набор слушателей для обучения на начальный уровень футбольного арбитра. В связи с эпидемиологической обстановкой в этом году занятия пройдут в новом формате. Было принято решение об открытии филиалов школы в городских округах Московской области. Первое занятие – 25 ноября», - говорится в сообщении.

Первое занятие Подольского регионального отделения Школы футбольного арбитра ФФМО состоится 25 ноября в пресс-центре УСЦ «Юность» в микрорайоне Климовск на проспекте Юности, 1. Занятие продлится с 18:30 до 21:00. Слушателям нужно иметь при себе средства индивидуальной защиты дыхательных путей (маску), а также сменную обувь или бахилы, их можно приобрести на входе в УСЦ «Юность» для прохода в «чистую зону».

В обучении используют единую программу подготовки начинающих арбитров в РФ, а также новейшие учебно-методические материалы, связанные с вопросами судейства.

Обучение на начальный уровень проходит на бесплатной основе. Слушатели, успешно завершившие курс занятий, могут быть зачислены на следующий этап подготовки для продолжения обучения и совершенствования навыков футбольного арбитра. Регистрация слушателей проходит на сайте.

Телефон Подольского отделения Школы футбольного арбитра ФФМО: 8(985)973-51-05, электронная почта ref.podolsk@yandex.ru.