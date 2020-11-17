РИАМО - 17 ноя. Культурно-исторические здания и сооружения в 11 городских округах Подмосковья во вторник будут подсвечены фиолетовым цветом в поддержку международной акции, приуроченной ко Всемирному Дню недоношенных детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

«В городах-участниках акции одновременно включат фиолетовую подсветку зданий и сооружений в знак поддержки семьям, где есть недоношенные дети», — говорится в сообщении.

Подсветку включат на зданиях в Щелкове, Люберцах, Ступине, Коломне, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве, Подольске, Фрязине, Шатуре, Электростали, а также в Звездном городке.

По инициативе Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах (EFCNI) 17 ноября более чем в 200 странах проводят Всемирный день недоношенных детей, привлекая данной к проблеме внимание свыше 2,5 миллиардов человек.

В знак солидарности с семьями недоношенных детей в городах-участниках акции включат фиолетовую подсветку зданий и сооружений. Фиолетовый цвет является официальным цветом EFCNI и благотворительного фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо».