РИАМО - 17 ноя. Реконструированную молочную ферму запустят в Пушкинском городском округе 19 ноября, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Инвестиционный проект реализовало одно из крупнейших предприятий Московской области — АО «Зеленоградское».

«В короткие сроки произведена реконструкция животноводческого комплекса с установкой роботизированных доильных систем. Ферма рассчитана на содержание 260 голов крупного рогатого скота», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

АО «Зеленоградское» — подмосковный племенной завод по разведению скота голштинской породы. Это полноценная животноводческая ферма замкнутого цикла, которая также занимается производством картофеля, выращиванием кормовых культур, переработкой молока.

«Общий объем инвестиций, вложенный в новую ферму, составил 242 миллиона рублей. Деньги потрачены на реконструкцию помещений, установку четырех роботов, приобретение машин и оборудования, а также на закупку основного поголовья стада», — добавил министр.

На сегодняшний день общее поголовье стада АО «Зеленоградское» составляет 2703 коров. Валовое производство молока за 9 месяцев 2020 года составило 9,4 тысячи тонн. За это время надоено на одну фуражную корову – 7165 килограммов — плюс 350 килограммов к 2019 году. С начала года реализовано 74 головы племенного молодняка.

Цикл переработки молока начинается в АО «Зеленоградское» от собственного производства тары до готовых к отгрузке молока, кефира, ряженки, простокваши, йогурта, творога, сметаны, мягкого сыра и масла. Всего на комплексе установлено восемь роботизированных доильных систем.