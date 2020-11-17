РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 ноя. В подмосковном Красногорске приступили к работам по так называемой программе «Малых дел», по запросам горожан строят ливневую канализацию в микрорайоне Южный и ремонтируют тротуары, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В городском округе Красногорск приступили к реализации программы «Малых дел». Традиционно в конце года бюджетные средства, образовавшиеся в результате экономии на торгах, направляют для решения локальных задач», - говорится в сообщении.

Адресный перечень формируется по итогам обращений жителей в ходе личных встреч, обращений на портале «Добродел» и в социальных сетях.

«В настоящее время ведутся следующие виды работ: строительство ливневой канализации в микрорайоне Южный, расширение проезжей части в селе Ново-Никольское, ремонт и восстановление разрушенных тротуаров», - добавляется в материале.

В 2020 году на «Малые дела» направят 25 миллионов рублей, которые будут выполнены до конца этого года.

«Этот год – очень сложный, были незапланированные издержки на борьбу с Covid-19 и сиквестирование бюджетов, тем не менее мы нашли возможность и по программе «Малые дела» решаем давние проблемы, эти работы делают жизнь наших граждан комфортнее, а округ – чище и уютнее», - подчеркнула глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина.