РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 ноя. Во вторник вечером на Октябрьском проспекте в подмосковных Люберцах образовалась пробка длиной 3,6 километра, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».
По данным сервиса, затор образовался в сторону области и протянулся от ТЦ «Малина» на Комсомольском проспекте до улицы Смирновская.
Также затруднения движения есть на улицах Кирова, Инициативная, Красная, Октябрьский проспект и 3-е Почтовое отделение.
Из-за пробок на данных участках увеличилось время проезда.
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