РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 ноя. Во вторник вечером на Октябрьском проспекте в подмосковных Люберцах образовалась пробка длиной 3,6 километра, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, затор образовался в сторону области и протянулся от ТЦ «Малина» на Комсомольском проспекте до улицы Смирновская.

Также затруднения движения есть на улицах Кирова, Инициативная, Красная, Октябрьский проспект и 3-е Почтовое отделение.

Из-за пробок на данных участках увеличилось время проезда.