РИАМО - 17 ноя. В Подмосковье запустили горячую линию для тех, кто обнаружил несанкционированную свалку на землях лесного фонда, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

«Если вы стали свидетелем нарушения лесного законодательства, увидели и смогли зафиксировать нарушение и нарушителей, присылайте материалы на les.nadzor@mosreg.ru», - говорится в сообщении.

Ранее в Подмосковье установили фотоловушки для борьбы с незаконными навалами мусора. Устройства появились в местах стихийных свалок на дорогах и в лесах.