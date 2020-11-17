РИАМО - 17 ноя. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса в Ногинске, завершения стройки жители ждали шесть лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Объект находится по адресу: Ногинск, улица 3-го Интернационала, дома 6-7а.

«Строительство объекта застройщиком ООО ФСК «Газстройинвест XXI век» началось в апреле 2013 года. Первоначальный срок ввода объекта в эксплуатацию в июне 2014 года не был соблюден по причине финансовых трудностей», - говорится в сообщении.

Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова подчеркнула, что завершение строительства дома осуществлялось застройщиком при участии инвесторов ООО «Джевоссет», ГК «ФСК».

«На данный момент жилой комплекс введен в эксплуатацию, обеспечены права 165 граждан, которые скоро получат ключи», ─ добавила министр.