РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 ноя. Глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Ружицкий поздравил люберчан с Международным днем студента, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

День студента отмечается 17 ноября во многих странах мира.

«Сегодня мы поздравляем молодых людей с Международным днем студента. Этот праздник имеет особое значение. Он напоминает о подвиге пражских студентов, которые не побоялись оккупантов и выступили против фашистского режима в 1939 году. Ситуация, в которой оказались многие страны мира в наши дни, вновь требует от молодых людей стойкости и патриотизма», - сказал Ружицкий.

По его словам, не жалея себя, они становятся волонтерами, студенты медицинских вузов работают терапевтами, участковыми, врачами-стажерами, медицинскими сестрами, трудятся в «красных зонах».

Он добавил, что в городском округе Люберцы в поликлиниках и стационарах работают 89 студентов из МОНИКИ имени М. Владимирского, РНИМУ имени Н.И. Пирогова, Сеченовского университета, МГМСУ, МОМК №2.

Заведующий хирургическим отделением Люберецкой областной больницы, член партии «Единая Россия» Анатолий Уханов выразил слова благодарности студентам-медикам, работающим с больными Covid-19.

«Вы вступили на путь самоотверженной службы народу. Не испугались трудностей. Желаю вам никогда не сдаваться, несмотря на неудачи», - отметил Уханов.

16 ноября 1939 года в оккупированной нацистами Чехии пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства. Войска оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал, похороны которого переросли в акцию протеста.

Десятки демонстрантов были арестованы. 17 ноября рано утром немцы окружили студенческие общежития. Более 1,2 тысячи студентов были арестованы и отправлены в концлагеря, девятерых казнили в тюрьме.