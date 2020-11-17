РИАМО - 17 ноя. Прощание с режиссером и народным артистом РФ Романом Виктюком пройдет в Москве, однако похороны состоятся во Львове, передает РИА Новости.

Виктюк скончался на 85-м году жизни во вторник.

«Решается вопрос о транспортировке Романа Григорьевича на родину, во Львов. <…> Это всегда было его еще при жизни желание — быть похороненным рядом с мамой и папой», — сообщила агентству пресс-атташе театра.

По ее словам, пока неизвестно, будет ли возможность уладить вопрос о пересечении границы России и Украины.

Пресс-атташе подчеркнула, что прощание с артистом в Москве состоится. Формат мероприятия будет определен позже.

Виктюк поставил порядка 250 спектаклей в России и за границей. Среди самых известных его работ — «Служанки» и «М. Баттерфляй».