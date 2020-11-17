РИАМО - 17 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью известного режиссера, народного артиста РФ Романа Виктюка и отметил, что он создавал невероятную энергетику в зале.

Виктюк умер во вторник на 85-м году жизни

«Не стало выдающегося режиссера и педагога Романа Григорьевича Виктюка. Его новаторские спектакли завоевали сердца миллионов зрителей», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, режиссер с большим мастерством открывал молодых звезд и новые грани таланта популярных артистов, а еще создавал невероятную энергетику в зале.

«Соболезную всем, кто знал и любил Романа Григорьевича», — добавил мэр.

В конце октября народный артист был госпитализирован в одну из столичных клиник с диагностированным коронавирусом.

Виктюк родился 28 октября в 1936 году во Львове. На счету прославленного режиссера свыше 250 спектаклей.