РИАМО - 17 ноя. На прошлой неделе центр содействия строительству (ЦСС) при правительстве Московской области взял на сопровождение 19 проектов, пять из которых приходится на крупный бизнес и 14 – на малый, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

«В сегменте крупного бизнеса ЦСС окажет поддержку крупному складскому комплексу площадью 27,6 гектара из Дмитровского округа, гостинице и торговому комплексу на 2,2 гектара из Мытищ, ферме с административным корпусом площадью 3 гектара из Рузы, производственной зоне на 9,6 гектара из Ленинского округа и двум складским зданиям площадью 2,7 гектара из Пушкина», - говорится в сообщении.

В число проектов малого бизнеса вошли торгово-офисное здание в Волоколамске, медицинский центр в Люберцах и другие объекты.