Инцидент произошел днем во вторник вблизи храма Христа Спасителя в центре Москвы.
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Инцидент произошел днем во вторник вблизи храма Христа Спасителя в центре Москвы.
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