РИАМО - 17 ноя. В подмосковном Протвине объявили электронный аукцион по аренде нежилого помещения сроком на пять лет для ведения коммерческой деятельности, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Площадь помещения составляет 77 квадратных метров. Объект находится по адресу: улица Гагарина, дом 12.

«Объект аукциона находится в жилой зоне с высокой интенсивностью транспортных и пешеходных потоков», - говорится в сообщении.

Стартовая величина годовой арендной платы составляет 174 тысячи рублей. Аукцион пройдет 14 декабря на электронной торговой площадке «РТС-тендер».