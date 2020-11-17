РИАМО - 17 ноя. Все коммунальные службы Московской области полностью готовы к ледяному дождю и дальнейшим последствиям непогоды, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Вечером 18 ноября в Московском регионе прогнозируют ледяной дождь, атмосферный фронт с непогодой сначала придет на северо-запад Подмосковья. С 00:00 до 06:00 19 ноября ледяной дождь пройдет по всему Подмосковью и территории столицы.

«Все управляющие компании у нас в полной готовности. Запасено большое количество противогололедных материалов. Дворники готовы, все хорошо. Будем смотреть по факту, когда выпадет первый снег», - сказал собеседник агентства.

На дорогах, тротуарах, ветках деревьев, линиях электропередачи ожидаются отложения льда толщиной 0,5-1,5 миллиметра.