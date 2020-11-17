РИАМО - 17 ноя. Городская камера наблюдения засняла момент аварии на Пречистенской набережной возле дома №35, видеозапись опубликовали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел днем во вторник вблизи храма Христа Спасителя в центре Москвы.

На видео запечатлен момент вылета кроссовера в Москву-реку. Машина пробивает ограждение на большой скорости и падает, при этом она практически сразу уходит под воду.

Ранее упавший автомобиль достали из воды. Тело погибшего извлекли из машины. Обстоятельства произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

Внедорожник упал в Москву‑реку. ВИДЕО>>