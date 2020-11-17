РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. В микрорайоне Климовск Подольска начали ремонтировать мост через реку Петрица, проход по нему ограничили, сообщил «РИАМО в Подольске» заместитель территориального управления администрации округа в микрорайоне Климовск Роман Ермаков.

В микрорайоне Климовск в части Гривно ограничили проход на мосту через реку Петрицу от улицы Речная до улицы 17 лет РККА.

«Ремонт моста начался 16 ноября и завершится к 18 ноября. На мосту поменяли доски и сварили швы», - сказал Ермаков.

Жителей попросили подождать окончания работ и не пользоваться мостом.