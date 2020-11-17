РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 ноя. Водителей подмосковных Люберец предупредили об ухудшении погодных условий во вторник, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Со вторника ожидается понижение температуры воздуха до отрицательных значений, из-за чего на проезжей части возможно образование гололеда. В связи с этим возможно осложнение дорожно-транспортной обстановки.

«Люберецкая Госавтоинспекция напоминает, что для автомобилистов ухудшения погодных условий связаны с рядом сложностей, любая дорожная ошибка водителя может привести к трагедии. Просим автолюбителей быть особенно внимательными и аккуратными на трассах при выпадении осадков, неукоснительно соблюдать ПДД и скоростной режим, соблюдать дистанцию, избегать резких торможений и маневров, которые могут спровоцировать ДТП», - говорится в сообщении.

Также повышенное внимание необходимо проявить в местах возможного появления пешеходов: перед «зебрами», остановками общественного транспорта и перекрестками.

Пешеходам нужно быть предельно внимательными и осторожными на проезжей части, в условиях плохой видимости и гололеда водитель не сможет мгновенно остановить автомобиль. Переходить проезжую часть можно только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора. При переходе дороги в темное время суток необходимо использовать на одежде световозвращающие элементы.

Экипажи ГИБДД, находящиеся на маршруте патрулирования, всегда готовы оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию, для этого нужно позвонить по телефону дежурной части: 8(495)501-25-83 или 112.