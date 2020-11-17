РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. В Подольске за сутки выявили 31 новый случай коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в муниципалитете зафиксировали 5 101 случай Covid-19, сообщается на сайте по вопросам коронавируса министерства здравоохранения Московской области.

За минувшие сутки в Подмосковье выявили 839 случаев заболевания коронавирусом.

«В городском округе Подольск за сутки выявили 31 случай заболевания. Всего в округе зафиксировали 5 101 заболевшего», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области на сегодняшний день выявлено 98 306 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 826 человек. Выздоровели и выписались 72 319 человек.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. При появлении любых симптомов ОРВИ рекомендуют вызывать врача на дом.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по Московской области.

В статистике учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-2019 в Московской области, указавшие в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

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Текстовая трансляция

17 НОЯБРЯ

- В Кремле не рассматривают новых мер поддержки артистов. По словам Пескова, съемки не ограничены, а телевидение работает в полном объеме.

- Самый большой в Подмосковье госпиталь для Covid‑пациентов открылся в Раменском округе. В госпитале работают порядка 550 медицинских специалистов.

- Москва дополнительно выделит почти 1 млрд руб на борьбу с коронавирусом. Средства направят на финансирование оказания помощи в резервных госпиталях и обсерваторах.

- Московским школьникам продлили дистанционное обучение до 6 декабря. Это связано с распространением коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 22 410 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 839 больных. В Москве - 6 882.

- За два дня до наступления симптомов коронавируса риск заражения наиболее высок, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Согласно исследованиям, наиболее высокий риск заражения ковидом происходит за два дня до наступления симптомов с максимумом риска в первые сутки их появления. То есть это как раз сроки максимально быстрого размножения вируса в носоглотке больного

- Еще 5274 человека вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице после Covid-19 выздоровел 377 131 человек.

- Чтобы противостоять коронавирусу, россиянам следует одеваться по сезону, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он уточнил, что введение глобальных ограничительных мер по недопущению коронавируса не дает положительный эффект.

Идет период похолодания, и люди должны внимательнее относиться к своему здоровью. Одеваться по сезону. Любое ослабление, любая простуда – выскочил, охладился, подпростыл – будет работать на мельницу этой инфекции

- За последние сутки в Москве скончались 74 пациента с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 7933 человека.