РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. В Подольске за сутки выявили 31 новый случай коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в муниципалитете зафиксировали 5 101 случай Covid-19, сообщается на сайте по вопросам коронавируса министерства здравоохранения Московской области.
За минувшие сутки в Подмосковье выявили 839 случаев заболевания коронавирусом.
«В городском округе Подольск за сутки выявили 31 случай заболевания. Всего в округе зафиксировали 5 101 заболевшего», - говорится в сообщении.
Всего в Московской области на сегодняшний день выявлено 98 306 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 826 человек. Выздоровели и выписались 72 319 человек.
В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. При появлении любых симптомов ОРВИ рекомендуют вызывать врача на дом.
В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.
Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по Московской области.
В статистике учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-2019 в Московской области, указавшие в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
17 НОЯБРЯ
- В Кремле не рассматривают новых мер поддержки артистов. По словам Пескова, съемки не ограничены, а телевидение работает в полном объеме.
- Самый большой в Подмосковье госпиталь для Covid‑пациентов открылся в Раменском округе. В госпитале работают порядка 550 медицинских специалистов.
- Москва дополнительно выделит почти 1 млрд руб на борьбу с коронавирусом. Средства направят на финансирование оказания помощи в резервных госпиталях и обсерваторах.
- Московским школьникам продлили дистанционное обучение до 6 декабря. Это связано с распространением коронавируса.
- За сутки в России зарегистрировали 22 410 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 839 больных. В Москве - 6 882.
- За два дня до наступления симптомов коронавируса риск заражения наиболее высок, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.
- Еще 5274 человека вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице после Covid-19 выздоровел 377 131 человек.
- Чтобы противостоять коронавирусу, россиянам следует одеваться по сезону, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он уточнил, что введение глобальных ограничительных мер по недопущению коронавируса не дает положительный эффект.
- За последние сутки в Москве скончались 74 пациента с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 7933 человека.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии