РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 ноя. В подмосковных Котельниках благоустроили территорию детского сада «Сказка», сообщил глава округа Сергей Жигалкин.

«Территория детского сада «Сказка» заметно преобразилась. В рамках инициативного бюджетирования здесь установили малые архитектурные формы. Деньги были выделены из регионального и муниципального бюджетов», – написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На игровых площадках детсада появились восемь новых элементов, а также метеостанция и канатный комплекс – уже за счет региональной целевой субсидии.

«Мы в детстве о таких устройствах не могли и мечтать. С помощью метеостанции ребята самостоятельно знакомятся с окружающей средой. Они получают информацию об изменениях погоды, объемах выпавших осадков, направлении ветра, видах облаков. Уверен, это очень полезно для детского развития», – заключил Жигалкин.