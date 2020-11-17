РИАМО - 17 ноя. В Москве в вечерний час пик во вторник пробки могут достичь семи баллов из десяти возможных, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Водителей предупредили, что на городских дорогах ожидается гололедица.

«Вечером ожидаем до шести-семи баллов. Надеемся, вы уже переобулись. Берегите себя, где бы вы не ехали: в собственной машине, метро, трамвае или такси», — говорится в сообщении.

Крупные перекрытия в Москве не запланированы. Но часть заторов может быть связана с дорожными работами на 82 километре МКАД, Волоколамском шоссе, проспекте Мира (в районе Северянинского путепровода), на Нижегородской эстакаде Третьего транспортного кольца.

Пробки также прогнозируются на Щелковском шоссе, Рязанском проспекте, МКАД, Садовом кольце, Ленинградском шоссе перед МКАД, ТТК и других магистралях.