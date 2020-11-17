РИАМО - 17 ноя. По подозрению в совершении убийства в Подмосковье предпринимателя Владимира Маругова задержан соучастник Александра Мавриди — Паша Ахмедов, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Убийство 54-летнего Маругова произошло в ночь на 2 ноября на его загородном участке в деревне Аносино под Истрой. Предприниматель вместе с сожительницей был в бане, куда ворвались двое мужчин в масках и стали требовать деньги. Женщине удалось сбежать, а бизнесмена расстреляли из арбалета. Один из подозреваемых — Мавриди — был оперативно задержан в тот же день.

«Ахмедову удалось скрыться, однако его розыск не прекращался. Он был задержан 17 ноября в другом субъекте РФ», — говорится в сообщении.

В ближайшее время Ахмедов будет доставлен на допрос к следователю ГСУ СК России по Московской области.

Маругов был собственником и генеральным директором нескольких строительных и пищевых компаний. В их числе — ООО «Строй-проект», ООО «МПК «Мясная империя», ООО «МПК «Озерецкие колбасы», ООО «СК Теплосеть», ЗАО «Наска». Из-за успехов в сфере мясопроизводства за ним закрепилось прозвище «колбасный король».