РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. Подольские художники изобразили подводное царство на территории центральных очистных сооружений, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г. о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Новый стрит-арт «Подводное царство» появился на центральной очистной станции МУП «Водоканал» Подольска. Так, на прошлой неделе команда «365 Арт» закончила оформление самого крупного объекта в 2020 году - фасада новой очистной станции МУП «Водоканал» площадью 550 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Авторами работы стали: Илья Демченко; Максим Демченко; Сергей Салин и Артем Маслов.