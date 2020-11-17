РИАМО — 17 ноя. В Совете Федерации предложили принять закон, который даст возможность увольнять педагогов, если они будут использовать свой профессиональный статус для разжигания розни или побуждения к действиям, противоречащим Конституции, сообщает «Интерфакс».

Инициативу выдвинули представители комиссии Совета Федерации по защите суверенитета России от внешнего вмешательства. Глава комиссии Андрей Климов уточнил, что речь идет о законопроекте, который будет регулировать участие образовательных организаций в международном сотрудничестве.

«Дополнить закон об образовании понятием «просветительская деятельность» для обеспечения регулирования такого рода деятельности и участия образовательных организаций в международном сотрудничестве», - сказал Климов.

Комиссия предложила внести эти предложения в Госдуму безотлагательно, в пакете с рядом других инициатив.

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