РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 ноя. Нарушителя, сбросившего с грузовика около 20 кубометров строительного мусора, задержали в лесном массиве подмосковного Красногорска, сообщил начальник отдела организации лесной охраны Истринского филиала ГКУ МО «Мособллес» Евгений Козов.

«На территории Опалиховского участкового лесничества был выявлен факт незаконного размещения строительного мусора, привезенного автомобилем Scania. Данный автомобиль был заблокирован, вызваны сотрудники полиции. Ведутся мероприятия по оформлению и привлечению виновных лиц к административной ответственности. Оценивается ущерб», - сказал Козов.

Он добавил, что из машины высыпали 20 кубометров мусора, а на площадке наблюдается не менее 100 кубометров. Ранее на площадке уже выявляли деятельность по сбору и сортировке бытовых строительных отходов. Юридическое лицо привлекли к административной ответственности.

«Кроме того, Истринским лесничеством было направлено исковое заявление в областной арбитражный суд. Решением арбитражного суда данное юридическое лицо признано виновным и обязано освободить территорию от незаконной деятельности», - подчеркнул Козов.

Тем не менее, мусор в лес продолжают привозить. Сотрудники лесхоза совместно с администрацией и Госадмтехнадзором создали мобильные группы, которые ежедневно патрулирует территорию лесного фонда и горокруга в целом. Чтобы поймать виновного за руку, сидели в засаде.

«За административное правонарушение действующим законодательством предусмотрены в отношении юридического лица штрафные санкции от 250 до 550 тысяч рублей. Учитывая, что данным лицом нарушения совершались неоднократно, скорее всего штраф будет максимальным», - отметил Козов.

Кроме того, протоколы составили сотрудники отдела Административно-технического надзора администрации горокруга.

«Со стороны административной комиссии, конечно, штрафы не очень большие – 5 тысяч рублей, – поскольку привлекается здесь физлицо, но составлено 5 протоколов», – отметил начальник отдела Евгений Котлик.

Начальник территориального отдела №29 Госадмтехнадзора региона Константин Бочкарев подчеркнул, что строительный мусор сбросили с транспортного средства, принадлежащего юрлицу.

«КоАП предусмотрена административная ответственность за данное правонарушение. В части Госадмтехнадзора это сброс строймусора в не отведенных для этих целей местах. Предусмотрена ответственность для юрлиц от 100 до 250 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток», - добавил Бочкарев.