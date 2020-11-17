РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 ноя. Дворец культуры подмосковных Люберец подсветят фиолетовым цветом, который символизирует надежду, сострадание и открытость, в рамках акции к Всемирному дню недоношенных детей во вторник, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

По инициативе Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах (EFCNI) во вторник более чем в 200 странах проводят Всемирный день недоношенных детей, привлекая к данной проблеме внимание свыше 2,5 миллиарда человек. В знак солидарности с семьями недоношенных детей в городах-участниках акции включат фиолетовую подсветку зданий и сооружений. Фиолетовый цвет является официальным цветом EFCNI и благотворительного фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо», который символизирует надежду, сострадание и открытость.

«Люберцы поддержат международную акцию, приуроченную к Всемирному дню недоношенных детей. В знак этого с 19:00 до 23:00 на здании Люберецкого дворца культуры включат фиолетовую подсветку», - говорится в сообщении.

В поддержку проведения международной акции, приуроченной к Всемирному дню недоношенных детей, во вторник культурно-исторические здания и сооружения в 11 городах Подмосковья одновременно будут подсвечены фиолетовым цветом, в том числе и в Люберцах.