РИАМО - 17 ноя. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о мерах финансовой поддержки артистов во время пандемии коронавируса, сообщает Газета.ru.
«Какие-либо меры поддержки сейчас не рассматриваются. Съемки не останавливаются, они никак не запрещены. Телевидение функционирует, вся творческая работа продолжается, театры тоже работают, но с известными ограничениями», — сказал Песков.
До 15 января все культурные учреждения Москвы не имеют права заполнять залы более, чем на 25% от общей вместимости.
В России на текущий момент выявлено 1 971 013 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стал 33 931 человек, вылечились 1 475 904 пациента.
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Текстовая трансляция
17 НОЯБРЯ
- В Кремле не рассматривают новых мер поддержки артистов. По словам Пескова, съемки не ограничены, а телевидение работает в полном объеме.
- Самый большой в Подмосковье госпиталь для Covid‑пациентов открылся в Раменском округе. В госпитале работают порядка 550 медицинских специалистов.
- Москва дополнительно выделит почти 1 млрд руб на борьбу с коронавирусом. Средства направят на финансирование оказания помощи в резервных госпиталях и обсерваторах.
- Московским школьникам продлили дистанционное обучение до 6 декабря. Это связано с распространением коронавируса.
- За сутки в России зарегистрировали 22 410 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 839 больных. В Москве - 6 882.
- За два дня до наступления симптомов коронавируса риск заражения наиболее высок, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.
- Еще 5274 человека вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице после Covid-19 выздоровел 377 131 человек.
- Чтобы противостоять коронавирусу, россиянам следует одеваться по сезону, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он уточнил, что введение глобальных ограничительных мер по недопущению коронавируса не дает положительный эффект.
- За последние сутки в Москве скончались 74 пациента с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 7933 человека.
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