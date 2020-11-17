РИАМО - 17 ноя. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о мерах финансовой поддержки артистов во время пандемии коронавируса, сообщает Газета.ru.

«Какие-либо меры поддержки сейчас не рассматриваются. Съемки не останавливаются, они никак не запрещены. Телевидение функционирует, вся творческая работа продолжается, театры тоже работают, но с известными ограничениями», — сказал Песков.

До 15 января все культурные учреждения Москвы не имеют права заполнять залы более, чем на 25% от общей вместимости.

В России на текущий момент выявлено 1 971 013 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стал 33 931 человек, вылечились 1 475 904 пациента.​​

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Текстовая трансляция

17 НОЯБРЯ

- В Кремле не рассматривают новых мер поддержки артистов. По словам Пескова, съемки не ограничены, а телевидение работает в полном объеме.

- Самый большой в Подмосковье госпиталь для Covid‑пациентов открылся в Раменском округе. В госпитале работают порядка 550 медицинских специалистов.

- Москва дополнительно выделит почти 1 млрд руб на борьбу с коронавирусом. Средства направят на финансирование оказания помощи в резервных госпиталях и обсерваторах.

- Московским школьникам продлили дистанционное обучение до 6 декабря. Это связано с распространением коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 22 410 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 839 больных. В Москве - 6 882.

- За два дня до наступления симптомов коронавируса риск заражения наиболее высок, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Согласно исследованиям, наиболее высокий риск заражения ковидом происходит за два дня до наступления симптомов с максимумом риска в первые сутки их появления. То есть это как раз сроки максимально быстрого размножения вируса в носоглотке больного

- Еще 5274 человека вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице после Covid-19 выздоровел 377 131 человек.

- Чтобы противостоять коронавирусу, россиянам следует одеваться по сезону, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он уточнил, что введение глобальных ограничительных мер по недопущению коронавируса не дает положительный эффект.

Идет период похолодания, и люди должны внимательнее относиться к своему здоровью. Одеваться по сезону. Любое ослабление, любая простуда – выскочил, охладился, подпростыл – будет работать на мельницу этой инфекции

- За последние сутки в Москве скончались 74 пациента с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 7933 человека.